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İtfaiye ekipleri Türk bayrağını yerde bırakmadı
MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE BAĞLI İTFAİYE EKİPLERİ, YERDE BULDUKLARI TÜRK BAYRAĞINI ALIP İTFAİYE BİNASINA GÖTÜRÜP DUVARA ASTI.
Asayiş 12.07.2020, 21:44 12.07.2020, 22:54
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Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yerde buldukları Türk bayrağını, itfaiye binasına götürüp duvara astı.
Mardin-Kızıltepe karayolu Türkmen Deresi mevkisinde refüjde Türk bayrağı görüldü. Bu sırada oradan geçen itfaiye ekipler araçlarından inerek Türk bayraklı çerçeveyi alıp araçlarına götürdü. İtfaiye ekiplerinin yanlarına aldıkları Türk bayrağını itfaiye binasına astığı öğrenildi.
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