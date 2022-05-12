İtfaiye ekipleri rögara düşen küçükbaş hayvan için seferber oldu

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde kapağı hırsızlar tarafından çalınan rögara düşen küçükbaş hayvan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Yenişehir’in Uluköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İbrahim Arak’a ait sürüden bir küçükbaş hayvan, kapağı hırsızlar tarafından çalınan rögara düştü. Sürüsünde bir küçükbaş hayvanın eksik olduğunu fark eden Arak, yaklaşık 5 metre derinliğindeki rögardan küçükbaş hayvanın sesini duydu. Hayvanı gören Arak, durumu Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçükbaş hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı. Halatlarla rögara inen bir itfaiye eri hayvanı kurtardı. Durumu iyi olan hayvanı teslim edilen İbrahim Arak, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.