İtfaiye ekipleri kaza yapan araçta yaralı aradı

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında, itfaiye ekipleri takla atan araçta yaralı olup olmadığını içine girerek kontrol etti.

Akşam saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Şifa Köprüsü’nün altında 3 aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen kazada 50 FE 690 plakalı araç geldiği yöne dönerken, 50 BC 559 plakalı araç yolda takla attı. Kazaya karışan 50 AAE 075 plakalı araç ise yol ortasında kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan araç sürücüsü itfaiye yardımıyla araçtan çıkartıldı. İtfaiye ekipleri araçta başka yaralı olup olmadığını araca girerek kontrol etti. O anlar kameralara yansıdı. Kazada yaralı olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.