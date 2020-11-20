İtfaiye ekipleri, balkondan girdikleri evde yaşlı adamı bitkin halde buldu

Sivas’ta itfaiye ekipleri, komşularının haber alamadığı yaşlı adamı balkondan girdikleri evde bitkin halde buldu.

Edinilen bilgilere göre, kent merkez Çayyurt mahallesi Mevlana Caddesi Yalçınbey apartmanının ikinci katında yaşayan 80 yaşındaki H.O.’dan haber alamayan komşuları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yaşlı adama ulaşamayınca balkondan 2. kattaki eve girme kararı aldı. İtfaiye ekiplerinin balkon kapısını kırmasıyla eve giren ekipler, yaşlı adamı bitkin halde buldu. Yaşlı adam olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.