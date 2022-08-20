İtfaiye ekibi dumanların arasına dalıp kurtardı, mutluluğun fotoğrafı

Kocaeli’de apartmanın elektrik panosunda yangın çıktı. Dumanlar apartmanı sararken, vatandaşlar içeride mahsur kaldı. 5 katlı binanın 3. katında mahsur kalan biri bebek 3 kişilik aile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Trafonun patlama anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, İzmit Doğan Mahallesi Hatipköy Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Dumanı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yangının elektrik panosundan çıktığını tespit etti. Elektriğin kesilmesi için ekiplere bilgi verildi.

Biri bebek 3 kişi balkondan kurtarıldı

Bu sırada binanın merdiven boşluğunu duman kapladı. Üst katlarda bulunan vatandaşları kurtarmak için itfaiye ekipleri hemen harekete geçti. Ekipler, 3. katta mahsur kalan biri bebek 3 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen bebeğe ve annesine itfaiye eri kendi maskesini takarak oksijen verdi. Ambulansa alınan aile hastaneye kaldırıldı. Binanın tahliye edilmesinin ve ekiplerin elektriği kesmesinin ardından yangına müdahale başladı. Müdahale sonrasında yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Trafoda peş peşe yaşanan patlamalarda kameralara saniye saniye yansıdı. Ekiplerin yaşadığı panik, yangına müdahale etmeleri de İHA kameraları tarafından kaydedildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.