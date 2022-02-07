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İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak: "Yangın yüzde 80 kontrol altında"

Kemerburgaz’da bulunan su dolum tesisinde çıkan yangınla ilgili açıklama yapan İtfaiye Daire başkanı Remzi Albayrak, “Yangın şu anda yüzde 80 kontrol altında alındı" dedi.

Asayiş 07.02.2022, 17:23
İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak: "Yangın yüzde 80 kontrol altında"

Kemerburgaz’da bulunan su dolum tesisinde çıkan yangınla ilgili açıklama yapan İtfaiye Daire başkanı Remzi Albayrak, “Yangın şu anda yüzde 80 kontrol altında alındı" dedi.

Kemerburgaz Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan 7 bin metrekarelik alana kurulu kaynak su dolum tesisinde saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çıkan yangınla ilgili İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak “Su tarafındaki 5 bin metrekarelik alana sirayet engellendi. Şu anda yangın boğma çalışmaları devam ediyor. Dediğim gibi orta kısımda alevli yanmalar var. Ağırlıklı olarak bazı plastik maddeler var. Dolayısıyla söndürüldüğü zaman yanmadan kaynaklı olarak ince bir tabaka oluşturuyor. Sönmüş gibi görünüyor ama deponun gıda ve temizlik malzemesi ile dolu olmasından kaynaklı olarak alttan tekrar alevleniyor. Dolayısıyla biz tekrar tekrar alevlenen yerlere müdahale ediyoruz. Zannediyorum onları da bitirdikten sonra iş makineleri gireceğiz. Soğutma çalışmalarına ve buradaki enkazı harmanlayacağız ondan sonra buradan ayrılacağız" diye konuştu.

‘Yangının nasıl çıktığını bizde bilmiyoruz’

Yangının çıkış nedenini henüz bilmediklerini söyleyen Albayrak, “Yangının çıkış nedenini ancak yangın söndürüldükten sonra ve buradaki teknik incelemelerden sonra bilinebilir. Biz geldiğimizde ekiplerimiz buraya ulaştığında 7 bin metrekarelik gıda deposu gibi kullanılan binanın sağ tarafında alevli yangın var ve alevler özellikle dışa, ormana doğru bir meyil almış. Oradaki sirayeti engellemek için bizim arkadaşlarımız hemen orada çalışmaya başlamışlar. Rüzgarın ters esmesiyle alevler 5 bin metrekarelik su deposu binasına doğru yönelmiş. Daha sonra gelen ekiplerinde yardımıyla bu 7 bin metrekarelik binanın sağından ve solundan müdahale ederek alevi ortada sıkıştırarak boğmaya çalışmışlar. Şu anda da bu işlemler devam ediyor. Yer yer alevli yanmalar devam ediyor. Zannediyorum ki kısa süre içerisinde yangını kontrol altına alırız” şeklinde konuştu.

‘Ormana sıçrayabilirdi’

Çıkan yangının ormana sıçrama tehlikesinin olduğunu söyleyen Albayrak, “Ormana sıçrayabilirdi. Görüntüye üstten baktığınızda sanki orası da yanıyor gibiydi ama şükürler olsun ki orada bir tehlike kalmadı. Yangın şu anda yüzde 80 olarak kontrol altında alındı” ifadelerini kullandı.

‘Şahıs olarak zarar gören olarak herhangi bir rapor gelmedi’

Yangında kimsenin zarar görmediğini vurgulayan Albayrak, “İçerideki sıvı yağların ve deodorant tarzı malzemelerin patlamasından kaynaklı olarak içeride bazı patlamalar gerçekleşiyor. Biz gerekli önlemlerimizi aldık, sadece yetkin personeli yani itfaiyeci personelinin içeride kalmasını sağladık. Şu anda herhangi bir risk yok” şeklinde konuştu.

‘Yangın önlemleri ile ilgili bazı şüphelerimiz var’

İş yerinin aldığı yangın önlemleriyle ilgili bazı şüphelerinin de olduğunu belirten Albayrak, “Yangın önlemleri ile ilgili bazı şüphelerimiz var. Yani yeterli yangın önlemleri olmayabilir ama bunu söylemek için çok erken bunu daha sonra göreceğiz. Ağzına kadar doldurulmuş bir depo var. İçeride tuvalet kağıtları, kağıt mendiller ve sıvı yağ dolu. Bunlar sürekli yanan ve sürekli patlayan malzemeler olduğu için arada ufak ufak patlamalar veyahut plastiğin yangından ötürü erimesi ve su ile birleşmesi neticesinde malzemenin üstüne ince bir tabaka oluşturuyor. Biz söndürmüş gibi görüyoruz. Alev daha sonra kendiliğinden alttan yavaş yavaş yanmaya başlayıp tekrar parlıyor. Arkadaşlarımız bunların hepsinin farkındalar olayın başındalar. Yangın çıktıkça alevli patlamalar çıktıkça müdahalelerimiz devam ediyor” açıklamalarında bulundu.

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