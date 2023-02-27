İtalya’daki tekne faciasında can kaybı 62’ye yükseldi

İtalya açıklarında meydana gelen tekne faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 62’ye yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında 14 çocuğun da bulunduğu belirtildi.

İtalya’nın Calabria bölgesindeki Crotone’ye bağlı sahil beldesi Steccato di Cutro açıklarında meydana gelen tekne faciasında can kaybı yükseldi. Yetkililer, hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısının 62’ye yükseldiğini aktararak, hayatını kaybedenler arasında 14 çocuğun bulunduğunu açıkladı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer teknede 180 ila 200 kadar düzensiz göçmenin bulunduğunu tahmin ediyor.

Cenaze töreninden önce Crotone kasabasındaki bir spor salonuna düzinelerce tabut yerleştirilirken, yerel halk tekne faciasında hayatını kaybedenleri çiçek bırakarak ve mum yakarak andı. Müslümanlar ise hayatını kaybedenler için dua etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptığı açıklamada, düzensiz göçmenler arasında iki düzineden fazla Pakistanlının olduğu üzerinde durduklarını ifade etti. Kurtarma ekipleri, göçmenlerin çoğunluğunun Afganistan, Pakistan, Somali ve İran vatandaşı olduğunu bildirmişti.

"Çaresizlik, çocukların hayatını tehlikeye atan koşullarda seyahat etmeyi asla haklı çıkaramaz"

Tekne faciasının ardından düzensiz göçmenlere yardım eden yardım kuruluşlarına yönelik sert önlemler alan İtalya’nın sağcı hükümeti eleştirilerin hedefi oldu. Sınır Tanımayan Doktorlar’ın (MSF) İtalya’daki Programlar Direktörü Marco Bertotto, "Bu trajediler, sınırları koruyan, Avrupa’ya güvenli ve düzenli geçişi engelleyen İtalyan ve Avrupa politikalarının sonucudur" dedi.

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, can kaybından hükümetin sorumlu olduğunu yalanlayarak, bunun yerine insan kaçakçılarını ve denize açılan aileleri suçladı. Piantedosi, "Çaresizlik, çocukların hayatını tehlikeye atan koşullarda seyahat etmeyi asla haklı çıkaramaz" dedi.

Bir kişi göçmen kaçakçılığından tutuklandı

Calabria açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu ahşap tekne kıyıdan birkaç metre açıkta kayalara çarparak batmıştı. Teknenin yaklaşık dört gün önce İtalya’ya doğru yola çıktığı ve geçtiğimiz cumartesi günü geç saatlerde Avrupa Birliği (AB) sınır teşkilatı Frontex tarafından tespit edildiği aktarıldı. Frontex, olumsuz hava koşulları nedeniyle tekneye ulaşılamadığını ifade etti.

Hayatta kalan 80 göçmen arasında bulunan 1 kişi dün göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanırken, İtalyan gümrük polisi 2 kişinin daha kaçakçı olduğu iddia edilen kişiye yardım ettiğinden şüphelenildiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Kayıp Göçmenler Projesi’ne göre bu yıl 220’den fazla olmak üzere 2014’ten bu yana Orta Akdeniz’de 20 binden fazla can kaybı ve kaybolma vakası kayıtlara geçti.