İtalya’daki tekne faciasında can kaybı 58’e yükseldi

İtalya Sahil Güvenliği, İtalya açıklarında meydana gelen tekne faciasında 58 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini, 80 göçmenin ise kazadan sağ kurtulduğunu açıkladı.

İtalya’nın Calabria bölgesindeki Crotone’ye bağlı sahil beldesi Steccato di Cutro açıklarında meydana gelen tekne faciasında can kaybı artıyor. İtalya Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen tekne faciasında 58 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği belirtilerek, 80 göçmenin ise kazadan sağ kurtulduğu ifade edildi. Düzensiz göçmenlerin bulunduğu ahşap teknenin "kıyıdan birkaç metre açıkta" kayalara çarpması sonucu battığı belirtilerek, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. İtalyan yetkililer gemidekilerin çoğunun Afganistan, Pakistan, Somali ve İran vatandaşı olduğunu bildirdi.

Cutro Belediye Başkanı Antonio Ceraso basına yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler arasında kadınların ve çocukların bulunduğunu belirterek, teknenin olumsuz hava şartları sonucu “parçalandığını" ve enkaz kalıntılarının sahil şeridinde yaklaşık 300 metre boyunca dağıldığını söylemişti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise ölümcül olay için "derin üzüntü” duyduğunu açıklayarak, denizde daha fazla ölümü önlemek için düzensiz deniz göçünü durdurma sözü vermişti.

Uluslararası Göç Örgütü’nün Kayıp Göçmenler Projesi’ne göre 2014’ten bu yana Orta Akdeniz’de 20 bin 333 kişi hayatını kaybetti veya kayboldu.