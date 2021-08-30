İtalya’daki Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü

İtalya’nın Sicilya Adası’nda bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçerek lav ve kül püskürttü.

İtalya’nın Sicilya Adası’nda bulunan ve dünyanın en aktif yanardağlarından olan Etna, dün yeniden faaliyete geçti. Yanardağın püskürttüğü lavlar gökyüzünü aydınlattı.

Üç bin 330 metre yüksekliğindeki Etna, Avrupa’nın en büyük ve en aktif yanardağı olarak biliniyor.