İtalya’daki doğal gaz patlamasında can kaybı 7’ye yükseldi

İtalya’nın Sicilya Adası’nda doğal gaz patlamasında 4 katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi.

İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki Agrigent kentine bağlı Ravanusa kasabasında Cumartesi günü gece saatlerinde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu bilanço artıyor. İtalya itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, patlama nedeniyle çöken 4 katlı binanın enkazından 4 kişinin daha cansız bedeninin çıkarılmasıyla, can kaybı sayısının 7’ye yükseldiği ifade edildi. Açıklamada, enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.