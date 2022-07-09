İtalya’daki çığ felaketinde ölü sayısı 11’e yükseldi

İtalya’daki Marmolada Dağı’nda buzul parçasının kopması sonucu meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi.

İtalya’nın Trentino ve Veneto bölgeleri arasında yer alan Alp Dağları’nın bir bölümünü oluşturan Dolomit Dağları’nın en yüksek noktası Marmolada’da 3 Temmuz’da buzul parçasının kopması sonucu çığ felaketi meydana gelmişti. Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasının ardından olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi.

Uzmanlar, İtalya’daki buzulların iklim değişikliği nedeniyle normalden daha hızlı eridiğini belirtti.