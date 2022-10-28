İtalya’da yangın söndürme uçağı düştü: 2 ölü

İtalya’da Canadair CL-415 tipi yangın söndürme uçağı dağlık bölgede alevlere müdahale ettiği sırada düştü. Kazada iki pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

İtalya’da dün Canadair CL-415 tipi yangın söndürme uçağı Sicilya Adası’ndaki Etna Yanardağı çevresindeki orman yangınıyla mücadele ederken yere çakıldı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, olay yerinde yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda 2 pilotun cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Olay anında çekilen görüntülerde, uçağın alevleri söndürmek için alçaldıktan sonra sağ kanadının dağın yamacına çarptığı ve ardından yere çakılıp alev aldığı görülüyor.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.