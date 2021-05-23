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İtalya’da teleferik düştü: 9 ölü

İtalya’nın Piedmont bölgesinde bir teleferiğin düşmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Asayiş 23.05.2021, 15:36
İtalya’da teleferik düştü: 9 ölü

İtalya’nın Piedmont bölgesinde bir teleferiğin düşmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İtalya’nın Piedmont bölgesinde Stresa-Mottarone hattına yakın bir noktada 11 kişinin bulunduğu bir teleferiğin kablosunun kopması nedeniyle düştüğü belirtildi. Olayın ardından bölgeye hava ambulansı sevk edildi. İtalyan kurtarma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, olayda 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yaralı iki çocuğun hava ambulansıyla Torino’daki bir hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
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