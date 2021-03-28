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İtalya’da polis helikopteri havalanırken kaza yaptı

İtalya’nın Bolzano kentinde polis helikopterinin kalkış sırasında kaza yaptığı, mürettebatın yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Asayiş 28.03.2021, 13:25
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İtalya’da polis helikopteri havalanırken kaza yaptı

İtalya’nın Bolzano kentinde polis helikopterinin kalkış sırasında kaza yaptığı, mürettebatın yara almadan kurtulduğu belirtildi.

İtalya’nın kuzeyindeki Bolzano kentinde havaalanında eğitim uçuşu için kalkışa hazırlanan AW169 tipi helikopter, henüz tespit edilemeyen bir arıza nedeniyle kendi etrafında döndükten sonra sağa doğru yattı. İtalyan polisine ait helikopterin pervanesi parçalanırken, 2 pilotun kazayı yara almadan atlattığı belirtildi.

Güvenlik güçleri kazanın nedenini araştırıyor.
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