İtalya’da nefes kesen kurtarma operasyonu

İtalya’nın Matera kentindeki bir vadide yaralanan dağcı metrelerce yükseklikten helikopterle kurtarıldı.

İtalya’nın Matera kenti nefes kesen kurtarma operasyonuna sahne oldu. İtalyan itfaiye ekibi, Gravina Nehri civarındaki vadide yaralanan 50 yaşındaki dağcının kurtarılması için harekete geçti. Bölgeye helikopterle gelen ekip, metrelerce yükseklikten kurtarma operasyonuna başladı. Helikopterden sarkıtılan halatla yaralı turiste ulaşan bir görevli, sedyeye bağladığı turisti helikoptere aldı. Yaralanan turist hastaneye kaldırıldı.