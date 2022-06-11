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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç: "Alman sözcünün ülkemizin hava sahasını ihlal eden, anakaramız üzerinden uçuşlar gerçekleştiren ve uçaklarımızı taciz eden taraf Yunanistan olmasına rağmen ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edileme
İtalya’da Modena Valiliği, içinde 4’ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazadan kurtulan olmadığını duyurdu.
İtalya’da Modena Valiliği, içinde 4’ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazadan kurtulan olmadığını duyurdu.
Asayiş 11.06.2022, 15:47
İtalya’da Modena Valiliği, içinde 4’ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazadan kurtulan olmadığını duyurdu.