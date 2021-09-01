banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Batılı devletleri böyle 'gömdüler'
Batılı devletleri böyle 'gömdüler'
TİM BAŞKANI GÜLLE BÜYÜME RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ
TİM BAŞKANI GÜLLE BÜYÜME RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ
Donald Trump: Kripto paralar 'felaket'
Donald Trump: Kripto paralar 'felaket'
Nagehan Alçı'dan flaş ''af'' iddiası
Nagehan Alçı'dan flaş ''af'' iddiası

İtalya’da hurdalıktaki araçlar alev alev yandı

İtalya’da hurda araçların bulunduğu alanda çıkan yangında onlarca araç küle döndü.

Asayiş 01.09.2021, 14:33
İtalya’da hurdalıktaki araçlar alev alev yandı

İtalya’da hurda araçların bulunduğu alanda çıkan yangında onlarca araç küle döndü.

İtalya’nın Licata bölgesinde araç hurdalığında yangın çıktı. Park halindeki onlarca araç alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın saatler sonra kontrol altına alınabildi. Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan siyah duman kilometrelerce uzaktan görüldü. Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yorumlar (0)
31°
açık