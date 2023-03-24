İtalya’da göçmen operasyonu: 745 göçmen kurtarıldı

İtalya Sahil Güvenlik ekipleri, Akdeniz’de gerçekleştirdikleri iki farklı operasyonda 745 göçmeni kurtardı.

İtalya’ya yasa dışı yollarla girmeye çalışan göçmenlere yönelik operasyonlar devam ediyor. İtalya Sahil Güvenlik ekipleri, dün Akdeniz’in 2 farklı noktasında yasa dışı göçmenlere operasyon gerçekleştirdi. Reggio Calabria bölgesi sahil güvenliği ile koordineli bir şekilde gerçekleştirilen ilk operasyonda, bir balıkçı teknesinde İtalya’ya girmeye çalışan 295 göçmen kurtarıldı. İkinci operasyonda ise 450 göçmen kurtarıldı.

Kurtarma operasyonlarına, İtalya Sahil Güvenlik ekiplerinin yanı sıra AB Sınır Koruma Ajansı (Frontex) ve 3 ticari gemi de destek verdi.

İtalya’da 26 Şubat’ta yaşanan tekne kazasında 8 kişi hayatını kaybetmişti.