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İtalya’da garajdaki belediye otobüsleri alev alev yandı

İtalya’nın başkenti Roma’daki bir garajda bulunan yaklaşık 30 otobüs, çıkan yangında küle döndü.

Asayiş 06.10.2021, 13:04
İtalya’da garajdaki belediye otobüsleri alev alev yandı

İtalya’nın başkenti Roma’daki bir garajda bulunan yaklaşık 30 otobüs, çıkan yangında küle döndü.

İtalya’nın başkenti Roma’da belediye otobüslerinin bulunduğu bir garajda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler garajdaki yaklaşık 30 otobüsü sardı. İtfaiye ekibi alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı. Otobüslerin yaklaşık 20’sinin "farklı seviyelerde hasara sahip eski sınıf araçlar" olduğu belirtildi. Kimsenin yaralanmadığı yangın, saatler süren çalışmaların ardından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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