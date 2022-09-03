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İtalya’da engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesinde 13 kg uyuşturucu bulundu
İtalya’nın Milano kentindeki bir havaalanında engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesine gizlediği 13 kilogram uyuşturucu tespit edildi.
Asayiş 03.09.2022, 16:46
İtalya’nın Milano kentindeki bir havaalanında engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesine gizlediği 13 kilogram uyuşturucu tespit edildi.
İtalya’nın Milano kentinde narkotik köpeğinin dikkati uyuşturucu kaçakçılarının oyununu bozdu. Milano’daki bir havaalanında yapılan güvenlik araması esnasında narkotik köpeği, tekerlekli sandalyede uyuşturucu tespit ettiğine ilişkin tepkiler verdi. Köpeğin hareketlerinin ardından engelli taklidi yaptığı öğrenilen yolcu ayağa kalkarak yürümeye başladı. Polis, sandalyeyi bıçakla keserek parçalara ayırdı. Arama esnasında sandalyenin döşemesine gizlenmiş 13 kilogram uyuşturucu bulundu.
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