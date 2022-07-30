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İtalya’da Afrikalı sokak satıcısını öldüren şahıs gözaltına alındı

İtalya’da Civitanova Marche bölgesinde Nijeryalı sokak satıcısını döverek öldüren adam gözaltına alındı.

Asayiş 30.07.2022, 23:19
İtalya’da Afrikalı sokak satıcısını öldüren şahıs gözaltına alındı

İtalya’da Civitanova Marche bölgesinde Nijeryalı sokak satıcısını döverek öldüren adam gözaltına alındı.

İtalya’nın Macerata kentinin 40 kilometre güneydoğusunda yer alan Civitanova Marche bölgesinde 39 yaşındaki Nijeryalı satıcı Alika Ogorchukwu, dün öğleden sonra satış yaptığı sırada saldırıya uğradı. Polis Şefi Matteo Luconi, 32 yaşındaki saldırgan Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo’nun gözaltına alındığını bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, saldırgan Ferlazzo’nun, önceden geçirdiği kaza nedeniyle koltuk değneğiyle yürüyen Ogorchukwu’ya önce koltuk değneğiyle saldırdığı, yere düşünce de üzerine çıkıp kafasını yere vurduğu görüldü.

Solcu Demokrat Parti Başkanı Enrico Letta, sosyal medya hesabından olaya tepki göstererek, "Alika Ogorchukwu’ya yapılan saldırı bizi dehşete düşürdü. Eşi görülmemiş bir vahşet. Çevredekilerin ilgisizliği ise hiçbir şeye gerekçe olamaz" ifadelerini kullandı.

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