İtalya Sahil Güvenliği ıssız adadaki 32 düzensiz göçmeni kurtardı

İtalya Sahil Güvenliği, ıssız adada mahsur kalan 32 düzensiz göçmeni helikopter destekli operasyon ile kurtardı.

İtalya’ya düzensiz göçmen akınları devam ediyor. İtalya’nın Lampedusa Adası’yla aynı takımadaların bir parçası olan ıssız Lampione Adası’ndaki 1’i çocuk toplam 32 düzensiz göçmen, helikopter destekli operasyonla kurtarıldı. Sahil Güvenlik tarafından yapılan açıklamada, göçmenlerin deniz yoluyla kurtarılmasının "özellikle olumsuz" deniz ve hava şartları nedeniyle imkansız olduğu belirtilerek, helikopter ile göçmenlerin Lampedusa Adası’na taşındığı ifade edildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, göçmenlerin Kamerun, Fildişi Sahili, Gine ve Mali uyruklu oldukları aktarıldı.