İtalya'da kaybolan helikopterdeki 4 Türk'ün kimliği belli oldu

Yolculardan 4’ünün Türk

Modena bölgesinde yer alan Pievepelago ve San Pellegrino arasındaki bölgede helikopteri arama-kurtarma çalışmaları devam ederken Eczacıbaşı Topluluğu’ndan kayıp helikoptere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzdan dört arkadaşımızın, Tissue Italy Network tarafından düzenlenen kağıt teknolojileri fuarı için bulundukları İtalya’da bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır. İtalyan pilot ile birlikte içinde 7 kişinin bulunduğu helikopterin, Lucca’dan Treviso’ya gitmek üzere havalandığı, ancak Modena civarında radardan kaybolduğu öğrenilmiştir. İtalyan makamları tarafından, kaybolan helikopterin arama çalışmalarının devam ettiği bildirilmiştir. Olayın duyulmasının ardından, başta Dışişleri Bakanlığımız ve İtalya’da görev yapan diplomatlarımız olmak üzere, İtalya’daki ilgili resmi ve sivil otoriteler ile temasa geçilerek, Türkiye ve İtalya’daki ekiplerimiz tarafından konu yakından takip edilmektedir. En kısa zamanda iyi haber almak dileği ve umuduyla kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya yönelik yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İtalya’nın Lucca kentinden havalanan ve içinde dört vatandaşımızın da bulunduğu bir helikopter ile dün radar teması kesilmiştir. İtalyan uzman ekiplerinin helikopteri arama kurtarma çalışmaları sürmektedir.

Bu çalışmalar, Roma Büyükelçiliğimiz ve Milano Başkonsolosluğumuzca, İtalyan makamlarıyla temas halinde yerinde takip edilmektedir. Temennimiz, tüm yolculara ve mürettebata biran önce sağ salim ulaşılmasıdır.

Kamuoyumuz gelişmeler hakkında bilgilendirilecektir."