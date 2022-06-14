İşyerlerini ve otoparkları kurşunlayan 2 kişi tutuklandı

Edirne’de geçtiğimiz hafta bazı iş yerlerinin belli aralıklarla kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 2 kişi tutuklandı.

Geçtiğimiz hafta bazı iş yerleri ve otoparkın kurşunlanması ile ilgili detaylı çalışma başlatan Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, olayla ilgili çok sayıda güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Yapılan inceleme ve çalışmalar sonucu şüphelilerin daha önce "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, tefecilik, ihaleye fesat karıştırma, yağma, gasp, kasten yaralama, mala zarar verme" suçlarına karışan ve haklarında soruşturma başlatılan grup üyesi olduğu tespit edildi.

Olayın şüphelilerinden T.D. ve Ö.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.