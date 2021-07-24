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İşyerlerine tahralı saldırı

Mersin’in Tarsus ilçesinde, tahra kullanarak iş yerlerine zarar verip, kapılarını açan hırsız, dükkanda bulunan bilgisayarı ve kasadaki paraları çaldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Asayiş 24.07.2021, 23:59
İşyerlerine tahralı saldırı
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Mersin’in Tarsus ilçesinde, tahra kullanarak iş yerlerine zarar verip, kapılarını açan hırsız, dükkanda bulunan bilgisayarı ve kasadaki paraları çaldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Yarenlik Alanı üzerindeki Uğur İş Hanı’nda meydana geldi. İş hanına gelen kimliği belirsiz bir şüpheli, koridorda bulunan ve esnaflara ait olan güvenlik kamerasına, yanında bulunan tahra ile vurarak zarar verdi. Ardından iş hanında bulunan kırtasiye dükkanının kapısını tahra ile kıran şüpheli, içeri girerek bilgisayar ile kasada bulunan bozuk paraları çaldı. Diğer işyerlerinin de kapısını zorlayan hırsız, ardından olay yerinden kaçtı. Sabah saatlerinde durumu fark eden esnaflar, emniyet güçlerine haber verdi. Yapılan ilk incelemede olaya karıştığı iddia edilen şahsın maskeli şekilde güvenlik kameralarına takıldığı gözlendi. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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