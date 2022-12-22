İşyerinin önünde sehpayı böyle çaldı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir işyerinin önündeki sehpayı çalan kadın hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde Sadri Artunç Caddesi’nde bulunan bir işyerinin önünde meydana geldi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda kapalı olan işyerinin önüne gelen kadın etrafı kolaçan ettikten sonra gözüne kestirdiği sehpayı alıp gözlerden kayboldu. Yaşanan hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(YE-