İşyerini basan palalı saldırganlar yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren metal doğrama işyerini arkadaşlarıyla basıp yabancı uyruklu patronu ve oğlunu bıçakla yaralayan 2 saldırgan yakalandı.

Yaşanan arbede işyerinin güvenlik kamelarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Mahmudiye mahallesi Kısmet sokakta faaliyet gösteren demir doğrama işyerinde meydana geldi. Abdullatif Elnahar ve Musa Hattab, arkadaşlarını da yanına alıp işyerine gitti. Abdullatif Elnahar demir, doğrama işyeri sahibi Ahmad Ajjan El Hadid(56) ve Yusuf Ajjan El Hadid(34)’den parasını istedi. Yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Abdullatif Elnahar, işyeri sahibi ve oğlunu bıçakla yaraladı. Şüpheli ve arkadaşları olaydan sonra kaçarak kayıplara karıştılar. Olay yerine çok polis ekibi ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kıskıvrak yakalandılar

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliler Abdullatif Elnahar ve Musa Hattab’ı yakalayıp gözaltına aldılar.

Abdullatif Elnahar’ın İfadesinde "Ben eskiden orada çalışıyordum. İşyerine paramı talep etmeye gittim. Tartışma sonucu kavga çıktı" dediği öğrenildi. 2 şahıs da adliyeye sevk edildi.