İşyerinde 17 litre el yapımı içki ele geçirildi

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bir iş yerinde kaçak alkol satışı yapıldığı ihbarı alan Uzunköprü ilçe Emniyet müdürlüğü ekipleri sıkı takibi sonucu bir iş yerinde el yapımı içki yapımında kullanılan 32 litre etil alkol ve 17 litre el yapımı rakı ele geçirdi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğince Halise Hatun Mahallesi bir adreste bulunan N.T isimli şahsa ait bir işletmede el yapımı içki satıldığı yönündeki istihbari bilgileri değerlendirmesi sonucu ekiplerce adreste arama yapıldı. Yapılan çalışmalarda, I. K isimli şahsın bahse konu işletmeden 2 adet 0.5 litre pet şişe içerisinde yapma rakı aldığı tespit edilmiş olup, işletme içerisinde yapılan kontrol sonucunda 8 bidon 4 litrelik toplam 32 litre etil alkol ve 3 şişe 5 litrelik 4 şişe 0,5 lik toplam 17 litre el yapımı içki ele geçirildi. İşyeri sahibi N.T. ve işletmeci G.T isimli şahısların şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındıktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğünden serbest bırakıldı.