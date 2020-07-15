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İşyeri aramasında 27 adet gümrük kaçağı telefon bulundu
TEKİRDAĞ’IN ÇORLU İLÇESİNDE BİR İŞYERİNDE YAPILAN ARAMADA 27 ADET GÜMRÜK KAÇAĞI AKILLI TELEFON ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 15.07.2020, 11:47
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 27 adet gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kaçakçılığa karşı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kom Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliğince, Çorlu ilçesinde kaçakçılık suçlarıyla ilgili olarak bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan çalışmalarda; gümrük kaçağı telefon olduğu değerlendirilen işyerinde 27 adet farklı modellerde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen akıllı cep telefonu ele geçirildi. Konuyla ilişkin bir şüpheli şahsa adli işlem yapıldı. Şahıs daha sonra serbest bırakıldı.
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