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İsviçre’de sıcak kömür üzerinde yürüyen 25 kişi yaralandı

İsviçre’de Zürih şehrinin güneydoğusunda bulunan Au Yarımadası’nda sıcak kömür üzerinde yürüyen 25 kişi yaralandığı bildirildi.

Asayiş 15.06.2022, 19:10
İsviçre’de sıcak kömür üzerinde yürüyen 25 kişi yaralandı

İsviçre’de Zürih şehrinin güneydoğusunda bulunan Au Yarımadası’nda sıcak kömür üzerinde yürüyen 25 kişi yaralandığı bildirildi.

İsviçre’de Zürih şehrinin güneydoğusunda bulunan Zürih Gölü’nde yer alan Au Yarımadası’nda dün düzenlenen özel bir etkinlikte sıcak kömür üzerinde yürüyen 25 kişinin yaralandığı bildirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, çok sayıda ambulansın bölgeye sevk edildiği belirtilerek, 13 kişinin ağır yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Söz konusu kişilerin neden sıcak kömür üzerinde yürüdüğü henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Sıcak kömür üzerinde yürüme etkinliğinin bazen motivasyon kurslarında veya yardım etkinliklerinde yapıldığı biliniyor.

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