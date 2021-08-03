İsveç’teki silahlı saldırıda yaralı sayısı 3’e yükseldi

İsveç’in Kristianstad kentinde silah saldırı sonucu yaralananların sayısı 3’e yükselirken, polis saldırganı aramaya devam ediyor.

İsveç’in Kristianstad kentinde yer alan Nasby bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda yaralı sayısının 3’e yükseldiği bildirildi. Polis, yaralılar arasında 20 ve 30 yaşlarında 2 erkek ile 60 yaşında 1 kadının olduğunu aktarırken, yaralı sayısının artma ihtimalinin olduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırganı yakalamak geniş çaplı operasyon başlattı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.