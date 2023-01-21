İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılması Taksim’de protesto edildi

İsveç’in başkenti Stokholm’de Kur’an-ı Kerim’in yakılması İstiklal Caddesi’nde bulunan İsveç Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

İsveç’in başkenti Stokholm’de Kur’an-ı Kerim’in yakılması nedeniyle İstiklal Caddesi’nde bulunan İsveç Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar tekbir getirip sloganlar atarak yaşanan olayı protesto etti. Konuya ilişkin İstanbul Alperen Ocakları İl Başkanlığı ile Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu üyeleri basın açıklaması yaptı. İstanbul Alperen Ocakları İl Başkanlığı adına açıklamada bulunan İl Teşkilat Başkanı Burak Tekin "Bu yapılan saygısızlık dünya üzerindeki 1,5 milyar Müslüman’a yapılmıştır. Dün nasıl Çin’e karşı kandaşımız olan Doğu Türkistan’ın yanında durduysak, bugün burada kutsalımıza yapılan saygısızca ve hayasızca eylemin karşısında duracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. Tekin konuşmasının devamında "Bu eylemlere karşı en güçlü mücadeleyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.” şeklinde konuştu.

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican ise yaptığı açıklamada "Özellikle demokrasinin, insan haklarının, medeniyetin beşiği olarak kendilerini gören Avrupa’da, İsveç’te, özgürlük ve demokrasi olarak addedilip yüce kitabımız, Kur’an-ı Kerim’in yakılması, polis eşliğinde müsaade edilmesi alçaklıktır, hainliktir. Bu ırkçı, faşist siyasetçi, İslam düşmanı daha önce de yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i ayakları altına almıştır. Biz devlet, millet, Müslümanlar olarak cılız tepkilerle bu işi geçiştirirsek aynı hakaretler, aynı ahlaksızlıklar, aynı aşağılıklar devam edecektir. Biz Müslümanlar olarak bütün Avrupa’nın ürünlerini boykot etmek zorundayız. İsveç, özgürlük addederek bu yapılan ahlaksız, iğrenç eylemi dünyanın gözü önünde gerçekleştirdi. Devletimizden tekrar ricamız, yüreğimiz kanıyor. Ciddi bir yaptırım istiyoruz. Bizim kırmızıçizgimiz yüce Allah’ın bizlere göndermiş olduğu yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim asla yakılamaz ve hiçbir devlet tarafından da aşağılanamaz” ifadelerini kullandı. Grup, yapılan açıklamaların ardından Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti.