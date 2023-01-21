İsveç’te Avrupa Türk Demokratlar Birliği’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek

Danimarka’daki Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) Partisi’nin lideri aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın İsveç polisinden aldığı izinle Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmasının ardından Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek gösterisi düzenledi. Başkent Stockholm’de Türk Büyükelçiliği önünde bir araya gelen UETD üyeleri yapılan eyleme tepki göstererek, ellerinde "Sayın Cumhurbaşkanımız, seni seviyoruz" yazılı pankartlarla Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında olduklarını dile getirdi.

Danimarka’daki Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) Partisi’nin lideri aşırı sağcı Rasmus Paludan, İsveç polisinden aldığı iznin ardından Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakarak, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (SAV) yönelik hakaret içerikli karikatürün yer aldığı poster açmıştı.

Danimarka’da ırkçılık da dahil birçok suçtan 2020’de 1 ay hapis cezasına çarptırılan Paludan, İsveç ve Danimarka’da daha önce de Kur’an-ı Kerim yakmıştı.