İsveç’te alışveriş merkezine silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İsveç’in Malmö kentindeki Emporia alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İsveç’in güneyinde bulunan liman kenti Malmö’deki Emporia alışveriş merkezinden silah sesleri yükseldi. Yaklaşık 20 el silah sesinin duyulduğu alışveriş merkezindeki ziyaretçiler olay yerinde kaçmaya çalıştı. Bölgeye gelen polis, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de hastanedeki tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Polis ayrıca, saldırıyla bağlantılı olabileceği düşünülen 1 şüpheliyi gözaltına alırken, olayın terör şüphesi içermediği iddia edildi. Polis saldırının, çeteler arasında yaşanan rekabetten dolayı kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruyor.