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İsveç’te 300 kişinin bulunduğu feribotta yangın
İsveç’te 300 kişiyi taşıyan feribotta yangın çıktı.
Asayiş 29.08.2022, 16:12
İsveç’te 300 kişiyi taşıyan feribotta yangın çıktı.
İsveç’in Gotland Adası’nın kuzeyinde bulunan ve içinde 300 kişinin olduğu tahmin edilen feribotta yangın çıktı. Feribotun bağlı olduğu Stena Line şirket Sözcüsü Stefan Elfström tarafından yapılan açıklamada, alevlerin kontrol altında olduğu ve şu ana kadar yaralanan olmadığı aktarıldı. Elfström ayrıca, feribottaki yolcularla ilgilenildiğini söyledi.
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