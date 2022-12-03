İsveç, Mahmut Tat’ı Türkiye’ye iade etti

İsveç, Türkiye’de HDP’nin de çalışmalarına aktif bir biçimde katılan hakkındaki itirafçı ifadesi nedeniyle yargılanarak 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan mülteci Mahmut Tat’ı Türkiye’ye iade etti. Tat’ın İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ne teslim edildiği öğrenildi.

İsveç’e gelmeden önce Dersim’de minibüs şoförlüğü yapan Mahmut Tat, 90’lı yıllardan itibaren Kürt siyasetini destekleyerek, HDP’nin de çalışmalarına aktif bir biçimde katılan Tat, hakkındaki itirafçı ifadesi nedeniyle yargılandı. Tat, 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında verilen hapis cezası nedeniyle 2015 yılında İsveç’e gelerek iltica talebinde bulunan ve ret yanıtı alan Mahmut Tat, 22 Kasım’da İsveç polisi tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Tat, Türkiye’ye iade edilerek bugün tutuklandı. Gözaltına alınan Mahmut Tat’ın İsveç’te yaşayan oğlu Ozan Can Tat, babasının Türkiye’ye iade edildiğini ve İstanbul Havalimanı’ndaki polis noktasında tutulduğunu söyledi.