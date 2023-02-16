İsveç, Irak Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılmasına izin vermedi

İsveç polisi, Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılmasına yönelik provokatif eyleme izin vermedi.

İsveç’te polise, Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılmasına yönelik provokatif eylem için başvuru yapıldı. Stockholm polisi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu eyleme, "İsveç’e yönelik terör tehdidinde artışa yol açabileceği" nedeniyle izin verilmediği aktarıldı.

Danimarka’daki Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) Partisi’nin lideri aşırı sağcı Rasmus Paludan, İsveç polisinden aldığı iznin ardından 21 Ocak’ta Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakarak, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (SAV) yönelik hakaret içerikli karikatürün yer aldığı poster açmıştı. Paludan’ın çirkin eylemine tüm dünya tepki göstermiş, birçok ülkede protestolar düzenlenmişti.