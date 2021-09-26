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İstinat duvarına çıkıp aşağıya atladı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde karayollarına ait istinat duvarına çıkan bir kişi, aşağıya atladı.

Asayiş 26.09.2021, 19:50
İstinat duvarına çıkıp aşağıya atladı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde karayollarına ait istinat duvarına çıkan bir kişi, aşağıya atladı.

Olay, Ege Mahallesi’ndeki çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Y. isimli bir kişi, işsiz olduğu gerekçesiyle karayollarına ait istinat duvarına çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler şahsı ikna etmek için çabalasa da Abdullah Y., 2 saat süren uğraşa rağmen çıktığı istinat duvarının üzerinden aşağıya atladı. Abdullah Y., itfaiye ekiplerinin açtığı minderin üzerine düşse de kafasına duvara vurarak yaralandı. Şahıs 112 sağlık ekiplerini ilk müdahalesinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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