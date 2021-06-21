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İstinat duvarına çarpan araçtaki 2 kişi öldü 2 kişi ağır yaralandı

Sivas’ın Zara ilçesi Dereköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında dede torun hayatını kaybetti, nine ve diğer torun ise ağır yaralandı.

Asayiş 21.06.2021, 11:23
İstinat duvarına çarpan araçtaki 2 kişi öldü 2 kişi ağır yaralandı

Sivas’ın Zara ilçesi Dereköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında dede torun hayatını kaybetti, nine ve diğer torun ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Dereköy mevkiinde meydana geldi. M.P.(70) yönetimindeki 54 UG 705 plakalı araç yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı. M.P. ve torunu F.P. (16) olay yerinde hayatlarını kaybetti. Eşi A.P (65) ve diğer torun E.Y.(18) ise ağır yaralandı. Yaralılar ambulans helikopterle Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.
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