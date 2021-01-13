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İstinat duvarı yıkıldı belediyeyi su bastı

Manisa’da 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı ve Yunusemre Belediyesinin arasında kalan istinat duvarı aşırı yağışlar nedeniyle gece saat 03.00 sıralarında çöktü. Çöken bölümden belediyeye giren sel suları belediye hizmet binalarının zemin katlarını kullanılamaz hale getirdi. Geceden bu yana çalışmaların devam ettiği belediyede bugün dilekçe, imar, tahsilat gibi bazı hizmetler verilemiyor.

Asayiş 13.01.2021, 13:52
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İstinat duvarı yıkıldı belediyeyi su bastı

Manisa’da 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı ve Yunusemre Belediyesinin arasında kalan istinat duvarı aşırı yağışlar nedeniyle gece saat 03.00 sıralarında çöktü. Çöken bölümden belediyeye giren sel suları belediye hizmet binalarının zemin katlarını kullanılamaz hale getirdi. Geceden bu yana çalışmaların devam ettiği belediyede bugün dilekçe, imar, tahsilat gibi bazı hizmetler verilemiyor.

Manisa’da dün akşam etkili olan sağanak yağış sonrası Manisa’da 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı ve Yunusemre Belediyesinin arasında kalan 50 yıllık istinat duvarının 45 metrelik bölümü sel suları nedeniyle göçtü. İstinat duvarının yıkılmasının ardından belediyenin hizmet binalarının zemin katlarını su bastı. Gece saatlerinden itibaren çalışmalarına başlayan ekipler zemin katarı tahliye ederek temizlik çalışmalarına başlarken belediyede elektrik ve bilgi işlem sistemleri kullanılamaz hale geldi. Bugün için belediyede dilekçe, imar, tahsilat gibi bazı hizmetlerin verilemeyeceği bildirildi.

Yaşanan su baskını ardından ekiplerin gece boyunca çalışmalarını aralıksız devam ettirdiklerini ifade eden Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, olayın yaşandığı belediye hizmet binalarında incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Çerçi, “Batı Kışla hemen üzerimizde komşumuz. Aramızdaki duvarın arkasında dün geceki aşırı yağıştan dolayı su birikintisi olmuş. Yaklaşık 50 yıllık bu duvar su birikintisine dayanamayarak, gece göçmüş. Yaklaşık 45 metre uzunluğunda bir göçük var. Duvar göçtükten sonra o bölgeden bahçemize çok miktarda sel suyu gelmiş. Hem Çevre ve Şehircilik binamızda hem de ana binamızın altında bulunan Halkla ilişkiler Müdürlüğümüzün bulunduğu zemin katlar su ile dolmuş. Şuan o suları tahliye ediyoruz. Bu nedenle bazı birimlerimiz bugün hizmet veremiyor. Bilgi işlem ve elektrik kabloları zarar gördü. İçeride tahliyeler ve temizlikler sürüyor. Yarına kadar bazı birimlerimiz hizmet veremeyecek. Çok büyük bir maddi hasar yok" diye konuştu.
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