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İstinat duvarı çöktü, vatandaşlar büyük korku yaşadı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir sitenin yanında bulunan inşaat nedeniyle toprağın kayması sonucu binanın istinat duvarı çöktü. Vatandaşlar büyük korku yaşarken, tedbir amaçlı sitede bulunan 22 daire boşaltıldı, 5 aile Darıca Belediyesi tarafından otele yerleştirildi.

Asayiş 05.03.2022, 21:27
İstinat duvarı çöktü, vatandaşlar büyük korku yaşadı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir sitenin yanında bulunan inşaat nedeniyle toprağın kayması sonucu binanın istinat duvarı çöktü. Vatandaşlar büyük korku yaşarken, tedbir amaçlı sitede bulunan 22 daire boşaltıldı, 5 aile Darıca Belediyesi tarafından otele yerleştirildi.

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Cami Mahallesi Cezmi Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 2 bloklu bir sitenin yanında yapılan inşaat sebebiyle, sitenin üzerinde bulunduğu toprak kaydı. Toprağın kayması neticesinde binanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, polis ve Darıca Belediyesi’ne bağlı ekipler sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, bölgede inceleme gerçekleştirdi. Binanın çökme riskine karşı 2 blokta bulunan 22 dairede yaşayan vatandaşlar binadan tahliye edildi. Olayın ardından evlerinden çıkan ve can korkusu yaşayan vatandaşlar, inşaatı yapan firmaya tepki gösterdi. Bölgede çalışma yapan Darıca Belediyesi ekipleri, binanın yıkılması gibi bir ihtimalin olmadığını söyleyerek vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. Buna rağmen riskli olan 5 dairede yaşayan 17 kişi, Darıca Belediyesi tarafından otele yerleştirildi. Toprağın kaydığı ve istinat duvarının çöktüğü anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

"Bunun önleminin alınması için çok uğraştık"

Buraya inşaat yapılacağı zaman karşı çıktıklarını söyleyen site yöneticisi Murat Merdan, “Herhangi bir sorun olabilir, temelimiz kayabilir, istinat duvarımız kayabilir. Buraya inşaat başladı. İnşaat çalışmalarında kazı çalışmaları yapılmaya başlandı. Bir müddet sonra da bizim istinat duvarımız yıkıldı. Sitemizin B1 bloğunun altından temel aşağıya doğru kaymaya başladı. Kazı fazla derine indi herhalde. Yukarıdan o toprak duvara basınç yaparak önce istinat duvarını aşağıya göçertti. Daha sonra da binamızın altından temel kaydı. Bunun önleminin alınması için çok uğraştık. Buraya kazıklar çakılmasını rica ettik. Bu arsaya ev yapacak olan müteahhittin buraya istinat duvarı örmeden bu kazıya girişmemesini rica ettik. Birçok yere durumu ilettik fakat bir sonuç alamadık. Bizim kendi istinat duvarımız, onların yapmış olduğu herhangi bir duvar ya da kazık denilen bir sistem yok. Burada 12 daire var, hemen yan blokta 12 daire bulunmakta. Yaklaşık 100 kişiyiz. Şu anda hepimiz tedirginiz. Eşyalarımızı alabilecek miyiz, canımıza ne olacak onu bilmiyoruz” dedi.

“Tehlike arz eden bir durum yok”

Darıca Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Ahmet Karayılan ise, “Bu adresteki vatandaşların AFAD’a ve belediyeye bildirimi üzerine yapılan inşaat çalışmasındaki hafriyat göçüğüyle ilgili anında zabıta müdürümüz Yücel bey ve ben burada hazır bulunduk. Gerekli incelemelerimizi, denetimlerimizi yaptık. Vatandaşlarımızın kaygı duyacağı bir durum yok. Yine de geceyi daha rahat geçirebilmeleri adına 5 aile, 17 kişiyi belediye olarak otelde misafir edeceğiz. Teknik olarak da binanın bodrumu olması ve sadece bahçede yer alan peyzaj çalışmasının yapılması için kullanılan toprağın kayması gibi bir durum söz konusu. Tehlike arz eden bir durum yok. Yine de vatandaşlarımızın kaygılarını giderebilmek için tahliyeleri gerçekleştireceğiz. Allah daha büyüğünden korusun. Geçmiş olsun diyorum” diye konuştu.

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürü Yücel Aslan da ekiplerin 24 saat bu bölgede çalışma yapacağını ve herhangi oluşabilecek bir olumsuzluğa karşı önlem alacaklarını kaydetti.

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