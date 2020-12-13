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İstinat duvarı çöktü, 20 araçta hasar oluştu
İzmir’in Buca ilçesinde iki siteyi bölen istinat duvarı yoğun yağış sebebiyle çöktü, 20 araçta hasar meydana geldi.
Asayiş 13.12.2020, 19:53
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İzmir’in Buca ilçesinde iki siteyi bölen istinat duvarı yoğun yağış sebebiyle çöktü, 20 araçta hasar meydana geldi.Olay, akşam saatlerinde İzmir’in Buca ilçesi 686 sokakta meydana geldi. Gümüş Sitesi ve Altaylılar Sitesi’ni bölen istinat duvarı, yoğun yağış sebebiyle çöktü. Büyük bir ses duyan vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen sokağa çıkarken, hemen ekiplere haber verdi. Olay yerine polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İstinat duvarının çökmesi ile alt ve üst tarafta bulunan 20 araçta hasar meydana geldi. Ekipler, çekicilerle araçları çekti.
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