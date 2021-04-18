İstiklal Caddesi’ne girmek isteyenler tek tek kontrol ediliyor

Yeni tip korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, İstiklal Caddesi’ne girmek isteyenler polis ekiplerince tek tek kontrol edildi. Caddede dolaşanlar maske, mesafe ve hijyen konusunda anonslarla uyarıldı.

Yeni tip korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Kısıtlamadan muaf olan turistler ise boş kalan cadde ve sokaklarda gönüllerince dolaşıyor. Turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olan İstiklal Caddesi de kısıtlamaya rağmen yoğun günlerinden birini yaşadı. Caddeye girmek isteyenler polis ekiplerince kontrolden geçirildi. Polis, caddeye girmek isteyenlerin pasaportlarına bakarak turist olup olmadıklarını kontrol etti.

Bir ekip aracı da cadde boyunca dolaşıp İngilizce olarak maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması yönünde anonsta bulundu.