İstiklal Caddesi’ndeki patlamanın ardından Kızılay ekipleri sahada

İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamanın hemen sonrasında Kızılay afet müdahale ekipleri harekete geçti, civarda bulunan hastanelere kan sevkiyatı yapıldı.

Bugün İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlama sonrasında Kızılay acil koduyla harekete geçti. Türk Kızılay İstanbul Müdahale Merkezi’nden görevlendirilen araç ve afet personelleri bölgeye intikal ederek ihtiyaçları yerinde karşılamaya başladı. Kızılay acil kan ihtiyacı olması durumuna karşı ise civardaki hastanelere kan sevkiyatı gerçekleştirdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin sevk edildiğini açıklamasının ardından Kızılay 2 adet mobil ikram aracını da bölgeye ulaştırdı. Herhangi bir ihtiyaç olması durumunda gelişmeler yakından takip ediliyor.