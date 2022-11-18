banner596

Son Dakika

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısının şüphelisi Ahlam Albashir ile beraber 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısının şüphelisi Ahlam Albashir’in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 18.11.2022, 02:24
İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısının şüphelisi Ahlam Albashir ile beraber 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısının şüphelisi Ahlam Albashir’in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)