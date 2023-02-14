İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Ahlam Albashır’in toplamda 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapsi talep edildi. Diğer şüphelilerin ise 7’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 938 yıldan 3 bin 16 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022 Pazar günü bombalı bir terör saldırısı gerçekleşmiş, olayda ikisi çocuk 6 kişi yaşamını yitirirken 81 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

154 sayfalık iddianame hazırlandı

Savcılıkça hazırlanan 154 sayfalık iddianamede, Adem Topkara, Arzu Özsoy, Ecrin Meydan, Mukaddes Elif Topkara, Yağmur Uçar, Yusuf Meydan maktul, 123 kişi müşteki ve aralarında Ahlam Albashir, Ahmed Carkes, Bilal Elhacmaos’un da bulunduğu 36 kişi şüpheli sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, 13 Kasım 2022 günü İstiklal Caddesi üzerinde, amacı ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini de içine alacak bir şekilde; Suriye, İran ve Irak toprakları üzerinde "Kürdistan" olarak adlandırdıkları bölgede, Marksist -Leninist ilkeler istikametinde, sözde bağımsız- birleşik- demokratik bir Kürdistan Devleti kurmak olan ve bu istikamette daha önce de çok defa ortaya koyulduğu üzere sivil insanların canına kast ederek sansasyon meydana getimeyi hedefleyen, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün Suriye uzantısı YPG/PYD unsurlarının planladığı hain bombalı saldırı eylemi sonucu, olay yerinde bulunanlardan çocuk yaştaki Ecrin Meydan ile babası Yusuf Meydan, Adem Topkara ile eşi Mukaddes Elif Topkara ve Arzu Özsoy ile kızı Yağmur Uçar olmak üzere 6 sivil vatandaşın vefat ettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ve birçok iş yerinin maddi hasara uğradığı kaydedildi.

Ahlam Albashır’in bombayı bıraktığı anlar saatleriyle aktarıldı

Olaya ilişkin derhal soruşturma başlatıldığı da belirtildiği iddianamede, incelenen kamera görüntülerinde, siyah bot, kamuflaj desenli pantolon, haki renk polar ve siyah deri ceket giyen, siyah renkli özenli bağlanmış başörtüsü ve maske takan kadın şahsın sırtında kahverengi çanta ve elinde poşetler ile olaydan yaklaşık 1 saat önce 15.16 sıralarında Taksim meydanında Atatürk Kültür Merkezi önünde beyaz renkli araçtan inerek İstiklal Caddesi’ne doğru yürüdüğü, 15.19 itibariyle İstiklal Caddesi’ne giriş yaptığı, 15.21 itibariyle Cadde girişinde bulunan kozmetik mağazasına girerek alışveriş yaptığı, 15.26 itibariyle sırt çantası ve elindeki poşetlerle mağazadan çıktığı, cadde üzerinde yürüyüşüne devam ederek 15.30 itibariyle patlamanın meydana geleceği banklara oturduğu, elindeki poşetleri ve sırtındaki çantayı yanına koyduğu, saat 16.11 itibariyle sırt çantasını ve poşetleri bankta bırakarak Taksim Meydanına doğru yürümeye başladığı, 16.13 itibariyle sırt çantasını ve poşetleri bıraktığı mozaik dökümlü oturma alanı olarak kullanılan ve ön tarafına boydan boya ahşap ızgaralar sabitlenerek oluşturulmuş bankın cadde tarafında, mozaik dökümlü beton saksı ile birleştiği köşesinde ahşap ızgara üzerinde vahim patlama meydana geldiği aktarıldı.

Küçükçekmece’de 8 kişiyle birlikte aynı evde yakalandıkları kaydedildi

Hazırlanan iddianamede, sırt çantası ve poşetleri olay yerine bırakan şüpheli kadın şahsın koşarak Taksim meydanına doğru hareket ettiği, saat 16.26 itibariyle ticari taksiye binerek olay yerinden ayrıldığı, , saat 17.29 itibariyle bindiği ticari taksiden Esenler’de inerek başka bir araca intikal ettiği ve aracı kullanan erkek şahısla birlikte Esenler’den hareket ettiğinin tespit edildiği belirtildi. İddianamede, şüpheli Albashır’in yapılan takip sonucu 14 Kasım 2022 günü saat 02.55 itibariyle saklandığı Küçükçekmece’de Ammar Jarkas, Mesut Hesso, Bakar Jarkes, Zekeriya Muhammed Şemmuni, Mahmud Haso, Muhammed Şiho, Hatice El Kurdi, Hadır Jarkes ile birlikte aynı evde yakalandığı kaydedildi.

Casusluk yapması gibi teklifler aldığı, ablasına zarar vermekle tehdit edildiği aktarıldı

Şüpheli Albasir’in üzerinde, ’Halep Şeriat Mahkemesi Tarafından Verilen Evlilik Belgesi’ başlıklı belge ele geçirildiği de aktarılan iddianamede, şüphelinin belgeye göre Bilal Elhacmaos ile nikahlarının gerçekleştiği belirtildi. Şüpheli Ahlam Albashır’in, Suriye vatandaşı olup 2002 yılında Suriye’nin Halep şehrinde doğduğunun aktarıldığı iddianamede, şüphelinin Suriye’de meydana gelen iç savaş sonucu farklı yerlerde hayatını sürdürdüğü, Türkiye’ye gelmeden önce uzunca süre PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı olan YPG/PYD terör örgütü kontrolünde bulunan Münbiç şehrinde ikamet ettiği, kafeterya ve pastahane tarzı iş yerlerinde çalışarak geçimini sağladığı, YPG/PYD terör örgütü mensuplarınca kendileri lehine çalışması, casusluk yapması gibi teklifler aldığı, son olarak Rahaf isimli arkadaşının gönül ilişkisinin bulunduğu Hasan Jamili (A/K) ismiyle tanıdığı ve soruşturma çerçevesinde teşhis ettiği şahıs tarafından 2022 yılı Temmuz ayında örgütün üst düzey yöneticisi olduğunu bildiği Hacı kod isimli şahıs ile tanıştığı, Hacı kod isimli şahıs ile yaptığı görüşmelerde kendisini ablasına zarar vermekle tehdit edip Türkiye’ye gönderme kararını ilettiği kaydedildi.

Evlilik belgesi de bulundu

İddianamede, Hacı kod isimli şahıs tarafından kendisine cep telefonu verildiği, birlikte Türkiye’ye geçecekleri şahısla aralarında düzenlenmiş evlilik sözleşmesi ile bir miktar para verilerek, İdlib şehrine gitmesinin istendiği, İdlib şehrinde buluşacağı erkek şahıs ile karı-koca görüntüsü altında Türkiye’ye gitmeleri gerektiği bildirildiği aktarıldı.

Şüpheli Ahlam Albashır’in YPG/PYD terör örgütünün üst düzey sorumlusu olan Hacı kod isimli şahıs tarafından talimatlandırıldığının belirtildiği iddianamede, Türkiye’ye gidişinin organize edildiği, Hacı kod isimli şahsın Albashır’e ikazlarda bulunduğu ve Bilal El Hacmaos’ın getirdiği paket içerisinde bulunan 2 parça halinde şeffaf poşetlere sarılı, beyaz renkli, kuru, yumuşak toz halinde patlayıcı maddeleri, Türkiye’ye Ahlam’ın taşıyacağını bildirdiği kaydedildi.

Hacı kod adlı şahıstan talimat aldılar

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Bilal Elhacmaos’ın, Ahlam Albashır’a Fatih’e giderek fotoğraf ve video çekmesi yönünde talimat vermesi üzerine Ahlam’ın, Ahmet Elşeybun ile birlikte Yasir’in kullandığı korsan taksi ile Fatih’e gittiği, buradan Fatih Camii avlusundayken Bilal’in kendisini görüntülü arayarak caminin içerisini göstermesini istediği, sonrasında Ahlam’ın avluda fotoğraf ve video çektiği ve fotoğraf ile videoları Hacı kod adlı şahsa gönderdiği kaydedildi.

Bomba yapımında kullanılacak malzemeyi Albashır’ın iç çamaşırına sakladı

İddianamede, Ferhat Habeş ve Fatma Berkel’in işlettikleri atölyede, hem çalışan hem barınan Bilal Elhacmaos’ın, Suriye’den Ahlam Albashır’ın iç çamaşırlarına saklayarak eylem amacıyla getirdiği patlayıcı madde yapımında kullanılacak malzemeyi, bombaya dönüştürmek üzere hazırlıklarını tamamlayıp poşetinden çıkararak zemine serdiği belirtildi. Ayrıca, patlayıcı malzemeyi hazırladıktan 1 gün sonra ve saldırı eyleminden 3-4 gün önce Bilal Elhacmaos’ın, Ahlam’a eylemde kullanılacak ve dikkat çekmeyecek çanta alması talimatını verdiği, olayda kullanılan ve patlayıcı düzeneğinin yerleştirildiği, olay yerinde parçaları tespit edilen çantayı bu şekilde satın alarak temin ettiklerinin anlaşıldığı kaydedildi.

‘’Çantayı bırak, hemen oradan ayrıl’’

Hazırlanan iddianamede, Bilal Elhacmaos’ın patlamaya hazır hale getirip içerisine yerleştirdiği bombanın bulunduğu kahverengi sırt çantası ile Taksim Meydanı’ndan İstiklal Caddesi istikametine yürümeye başlayan Ahlam’ın, patlamanın meydana geleceği banka oturup örgütün talimatını beklemeye başladığı, ‘Hacı’ kod adlı örgüt yöneticisi tarafından telefonuna "(...)" şeklinde şifreli mesaj gönderilip akabinde "...çantayı bırak, hemen oradan ayrıl..." talimatının verilmesi üzerine, bomba bulunan çantayı olay yerinde bırakıp hızla Taksim Meydanı’na doğru yürümeye başladığı sırada el yapımı bombanın patlatıldığının anlaşıldığı aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün Suriye uzantısı YPG/PYD yapılanmasının sözde istihbarat birimlerince planlanıp ülkemize gönderilen Bilal Elhacmaos, Ahlam Albashır ve adı geçen şüpheliler tarafından organize edilip öncesinde keşif çalışmaları yapılarak olay tarihinde, devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmak amacına yönelik ve sonucu oluşturmaya elverişli vahim nitelikteki eylemlerden birinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapsi talep edildi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Albashır’ın ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, ‘tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme’ suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 99 kişiye karşı ‘tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan bin 930 yıl 6 aydan 2 bin 970 yıla kadar ve ‘tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi’ suçundan 12 yıldan 24 yıla kadar olmak üzere toplamda, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianamede, aralarında firari sanık örgüt elebaşlarından Cemil Bayık’ın da bulunduğu diğer şüphelilerin ise 7’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 938 yıldan 3 bin 16 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Hazırlanan iddianame kabul edilirse, şüphelilerin yargılanmasına İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.