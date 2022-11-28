İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısına ilişkin tutuklu sayısı 25’e yükseldi

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin şüpheliler Ahlam Albashir ve Bilal Hassan’ın Antakya’da konaklamasını sağlayan şüpheli Muhab A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 25’e yükseldi.

Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022 Pazar günü bombalı bir terör saldırısı gerçekleşmiş, olayda ikisi çocuk 6 kişi yaşamını yitirirken 81 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan şüphelilerin sayısı ise 24’e yükselmişti.

Konaklamalarına yardım eden şüpheli tutuklandı, sayı 25’e yükseldi

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, şüpheliler Ahlam Albashir ve firari şüpheli Bilal Hassan’ın sınırı geçmelerinin ardından bir süre Antakya’da konaklamasını sağladığı tespit edilen şüpheli Muhab A.’nın Hatay’da yakalandığı öğrenildi. İstanbul’a getirilen şüpheli Muhab A., emniyetteki işlemlerinin ardından cuma günü sevk edildiği İstanbul Adalet Sarayı’nda çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı 25’e yükseldi.

Bulgaristan adli makamlarına yazı yazıldığı öğrenildi

Öte yandan soruşturma çerçevesinde, Bulgaristan’da yakalanan 3 Moldova vatandaşı ve 2 Arap uyruklu şüphelilerinin terör saldırısına ilişkin ifadelerinin alınması için Bulgaristan adli makamlarına yazı yazıldığı öğrenildi.

Şüpheli Hassan’ın kardeşinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor

Ayrıca, firari şüpheli Bilal Hassan’ın kardeşi Ahmed E. M. ise 25 Kasım Cuma günü İstanbul’da yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüpheli Ahmed E.M.’nin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmesi bekleniyor.

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