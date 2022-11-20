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İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıya ilişkin 2 şüpheli daha tutuklandı
Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı ile ilgili, zanlıların Hatay üzerinden Türkiye’ye girmesini sağlayan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin tutuklu şüpheli sayısı 19’a yükseldi.
Asayiş 20.11.2022, 17:51
Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı ile ilgili, zanlıların Hatay üzerinden Türkiye’ye girmesini sağlayan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin tutuklu şüpheli sayısı 19’a yükseldi.
İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıya ilişkin şüphelilerin Hatay’dan Türkiye’ye girmesini sağlayan 2 şüpheli ’devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma’ ve ’kasten öldürme’ suçlarından tutuklandı. Tutuklu şüpheli sayısı 19’a yükselirken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.