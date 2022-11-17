İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırının şüphelisi Ahlam Albashir’in savcılık ifadesi ortaya çıktı

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısının şüphelisi Ahlam Albashir’in savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesinde, "YPG Türkiye’ye gitmemi söyledi ama niye gitmem gerektiğini söylemediler, beni ailemle tehdit ettiler. Elledim çantaya içindeki yumuşak bir şeydi, uyuşturucu sandım ve bıraktım” dedi.

Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022 Pazar günü bombalı bir terör saldırısı gerçekleşmiş, olayda ikisi çocuk 6 kişi yaşamını yitirirken 81 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, bombayı beton saksı kenarına yerleştirdiği iddia edilen şüpheli Ahlam Albashir, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Öte yandan, terör saldırısıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 51’e yükselirken, şüphelilerden olayla irtibatı olmadığı belirlenen 2’sinin emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 49 şüpheli ise sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli Ahlam Albashir’in çıkarıldığı savcılıkça ifadesinin alınmasına 11.30 sıralarında başlanırken, tüm şüphelilerin ifadeleri için 29 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

“Çantadaki yumuşak bir şeydi, uyuşturucu sandım ve bıraktım”

Şüphelinin Savcılıkta verdiği ifadesinde, "YPG Türkiye’ye gitmemi söyledi ama niye gitmem gerektiğini söylemediler, beni ailemle tehdit ettiler. Bilal ile birlikte Türkiye’ye geldik. Taksim’e üç defa gittim, dördüncüde patlama oldu. Bilal’e telefon geldi döndü, ’Sen bekle döneceğim’ dedi. Banka oturdum, sonra Hacı kod adlı şahıs aradı. Bana ’çantayı bırak oradan ayrıl’ dedi. Elledim çantayı içindeki yumuşak bir şeydi, uyuşturucu sandım ve bıraktım. Giderken parfüm bakıyordum seyyar tezgahtan, bomba patladı, patladıktan sonra koştum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.