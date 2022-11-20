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İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırının şüphelilerinin Hatay’dan Türkiye’ye girmesini sağlayan 2 şüpheli, ’devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma’ ve

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırının şüphelilerinin Hatay’dan Türkiye’ye girmesini sağlayan 2 şüpheli, ’devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma’ ve

Asayiş 20.11.2022, 17:33
İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırının şüphelilerinin Hatay’dan Türkiye’ye girmesini sağlayan 2 şüpheli, ’devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma’ ve

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırının şüphelilerinin Hatay’dan Türkiye’ye girmesini sağlayan 2 şüpheli, ’devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma’ ve

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